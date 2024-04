Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin de la Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a inceput cu stangul aventura in Grupa Valoare a campionatului junioarelor II. Elevele antrenorului Ciprian Marieș au intalnit duminica in Sala de Sport LPS-Ecaterina Both formația Unirea Sannicolau Mare, echipa de pe locul 2…

- Dupa victoria obtinuta saptamana trecuta pe terenul Stiintei Bucuresti, HC Zalau tinteste un nou succes la finalul acestei saptamani. Handbalistele conduse de Gheorghe Tadici vor primi vizita echipei CSM Targu Jiu, formatie clasata pe locul 9 in Liga Nationala, cu 21 de puncte. Zalauancele lui Tadici…

- Echipa de handbal junioare II de la Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare va debuta, duminica 24 martie 2024, in Grupa Valoare a Campionatul Național. Fetele antrenate de Ciprian Marieș și-au caștigat locul printre cele mai bune echipe ale Romaniei in urma evoluției excelente din sezonul regulat.…

- Handbalistele Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare au terminat cu o victorie sezonul regulat al Campionatului Național junioare II. Fetele antrenate de Ciprian Marieș s-au impus duminica in Sala de Sport LPS-Ecaterina Both in fața celor de la CS Marta Baia Mare, scor 30–25. Derby-ul Seriei…

- Echipa de handbal junioare II de la Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare va disputa duminica, 10 martie, ultimul meci pe teren propriu din sezonul regulat al Campionatului Național. Elevele antrenorului Ciprian Marieș sunt deja calificate in Grupa Valoare, insa partida impotriva celor de la CS…

- Jucatoarele echipei de liga a II-a, Atletic Olimpia Gherla au sustinut la sfarsitul saptamanii trecute cel de al doilea meci amical al iernii. Elevele antrenoarelor Iulia Mera si Alexandra Iusan au evoluat pe terenul Crisul din Alesd, unde au intalnit formatia oradeana United Bihor, colega de intrecere…

- Derby-ul din campionatul national de handbal feminin dintre Rapid și CSM București era foarte important pentru echipa giuleșteana. Situația era clara in clasament. ,,Tigroaicele” conduceau autoritar ierarhia cu 44 de puncte si cu victorii pe linie dupa 17 etape. Rapid in schimb se afla pe pozitia secunda,…

- In weekend a avut loc prima etapa din acest an din cadrul Campionatului Național de junioare la handbal feminin, competiție in care Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare are inscrise doua echipe la doua categorii de varsta diferite.