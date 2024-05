Stiri pe aceeasi tema

- Flavia Mihașan a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare, alaturi de copiii ei. Nici Marius Moldova, fostul ei iubit, nu s-a lasat mai prejos și a distribuit cateva poze, in aceeași locație cu vedeta. In ianuarie 2024, Flavia Mihașan și Marius Moldovan s-au desparțit…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a vizitat șantierul proaspat deschis la o cladire din 1930 care adapostește o gradinița. Cristian Popescu Piedone a vizitat astazi șantierul deschis la o cladire din 1930 care adapostește o gradinița. Cladirea a fost inchisa din 2019 din cauza unor probleme…

- Noi tentative de frauda electronica in numele Poștei Romane: Ce trebuie sa știți pentru a nu cadea prada infractorilor Noi tentative de frauda electronica in numele Poștei Romane: Ce trebuie sa știți pentru a nu cadea prada infractorilor Printr-o postare pe Facebook, Poșta Romana atrage atenția asupra…

- ”Cetațenii Sectorului 5 nu sunt niciodata singuri!” este ideea principala a unui mesaj postat de primarul Cristian Popescu Piedone! Intr-un gest de solidaritate și sprijin comunitar, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , reafirma angajamentul sau fața de cetațeni in momente dificile. „Cand…

- Cristian Popescu Piedone are un nou mesaj foarte ironic la adresa politicienilor care incearca sa rezolve problemele serioase ale comunitații cu soluții inadecvate sau neconvenționale. Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 , a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj satiric și plin de subtext…

- Ovidiu Cupșa, candidatul formațiunii AUR pentru Primaria municipiului Constanța, afirma, intr-un video pe Facebook, ca cineva care sufera de depresie „nu a luat destula bataie cand era mic”, relateaza HotNews. Declarația lui are loc in contextul in care Romania se confrunta cu un val alarmant de violența…

- Cunoscutul actor Florin Calinescu pare gata sa revina in politica. Fosta vedeta Tv marturisește ca este pe cale sa se „implice” politic intr-un partid nou, insa nu depinde doar de el. „Cred ca ma implic. Politic. Dar depinde foarte mult de voi!Adaug.Pentru ca sunt cațiva care delireaza: e un partid…

- Romfilatelia introduce in circulație o emisiune filatelica tradiționala, „Zodiacul chinezesc. Anul Dragonului de lemn”. Pentru colecționarii de marci poștale și pentru amatorii de previziuni ale destinelor personale, Romfilatelia introduce in circulație joi, 8 februarie a.c., o emisiune filatelica tradiționala,…