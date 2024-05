Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Dragomir a caștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 13. Concurentul in varsta de doar 24 de ani a plecat acasa cu trofeul show-ului culinar de la Antena 1, dar și cu premiul in valoare de 30.000 de euro. Dupa luni de zile de competiție, emisiunea „Chefi la cuțite”, sezonul 13 și-a aflat marele caștigator.…

- Luni, 22 aprilie, a avut loc cea de-a 17-a ediție a galei dedicate excelenței in arta gastronomica de la Milano, un eveniment foarte important, de prestigiu, dedicat celor mai buni bucatari. In cadrul acestui eveniment, critici culinari de renume și proprietari de restaurante cu trei stele Michelin…

- Richard Abou Zaki marcheaza reușita a unui bucatar roman de excepție, la un eveniment de prestigiu, care a avut loc acum doua zile, in cadrul celei de-a 17-a ediție a galei dedicate excelenței in arta gastronomica de la Milano. Un eveniment foarte important, dedicat celor mai buni bucatari. In cadrul…

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…

- In aceasta seara, la Antena 1, jurații Chefi la cuțite au parte de o provocare cu buget redus: amuleta poate fi caștigata cu doar 30 de lei! Telespectatorii vor descoperi, de la 20:30, cum se vor descurca cu socotelile in bucatarie Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki…

- Pe 18 martie, Antena 1 va inaugura sezonul 13 Chefi la cuțite cu jurații Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner, maeștrii gastronomiei care se vor intrece in arena incinsa a amuletelor.

- Richard Abou Zaki are o poveste impresionanta de viața. Juratul de la „Chefi la cuțite” va face echipa in cel mai nou sezon al emisiunii culinare, cre incepe pe 18 martie la Antena 1, cu Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner.Indragostit de bucatarie inca de cand era copil,…

- Juratul „Chefi la cuțite” Richard Abou Zaki a vorbit despre pasiunea pentru gastronomie in familia lui. Carlotta, fiica lui, a mancat, la numai 3 ani, in peste 20 de restaurante cu stele Michelin.Indragostit de bucatarie inca din copilarie, Chef Richard Abou Zaki este gata pentru o noua etapa in viața…