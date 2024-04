Stiri pe aceeasi tema

- Trei aeronave F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Regale Olandeze, care vor fi puse la dispozitia Centrului european de instruire F-16, au aterizat miercuri, la Baza 86 Aeriana „Locotenent aviator Gheorghe Mociornita” de la Borcea, anunta MApN. Centrul european de instruire F-16 reprezinta un…

- Franța, Germania, Austria, Danemarca dar și alte state care fac parte din spațiul Schengen au reintrodus controalele la frontiera, din cauza fluxului mare de migranți. Normele Schengen permit acest lucru „in ultima instanta” pentru a evita amenintari grave la adresa securitatii interne sau a politicii…

- Caz revoltator in Statele Unite, unde doi tineri și-au dat fetița de trei luni spre adopție pe motiv ca aceasta nu se potrivește cu stilul lor de viața. Mama bebelușului s-a intors la serviciu la scurt timp dupa naștere, iar soțul ei lucra și el, potrivit the Mirror. Nimeni nu putea avea grija de micuța.…

- Guvernul discuta in ședința de joi un proiect de ordonanța de urgența pentru reorganizarea ANAF, prin care apare un post de vicepreședinte pentru digitalizare, Direcția Mari Contribuabili, condusa de Ionuț Mișa, va fi absorbita de ANAF, se da derogare de la ordonanța austeritații pentru achiziții și…

- Un barbat in varsta de 62 de ani din Germania a fost vaccinat, impotriva recomandarilor medicale, de 217 ori impotriva COVID, anunța medicii, citați de BBC. Barbatul, din Magdeburg, a declarat ca si-a facut numarul mare de vaccinuri din „motive private”, spun cercetatorii de la Universitatea din Erlangen-Nurnberg.…

- Tik Tok lanseaza un centru european de moderare electorala. Informațiile de utilitate in contextul alegerilor vor fi disponibile, in limba locala, pentru fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Tik Tok va lansa in aplicație un centru electoral in limba locala pentru fiecare dintre…

- Șase oameni, inclusiv trei polițiști, au fost raniți intr-un atac armat, in fața unui tribunal din Istanbul. Atacatorii, un barbat și o femeie, au fost uciși in urma unui schimb de focuri cu forțele de ordine, relateaza Reuters. Turkish police have killed two shooters who attacked a courthouse in Istanbul,…

- Un roman controlat de polițiști intr-o parcare de pe marginea autostrazii, in Germania, a ramas fara 33.000 de euro, bani pentru care nu a avut justificare și pe care-i ascunsese intr-o paine, scrie Bild. In timpul unui control la zona de odihna Irschenberg, de pe A8, din Bavaria Superioara, poliția…