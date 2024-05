Nomazii digitali, „interziși” în cafenele Nomazii digitali nu sunt vazuți bine. Unul dintre avantajele de a fi un nomad digital este acela de a schimba un birou monoton cu o serie de cafenele la moda in destinații din intreaga lume. Dar in unele locuri din Spania, lucratorii la distanța și laptopurile lor devin clienți indezirabili. Barurile și cafenelele din Valencia, Santiago și Barcelona iau masuri drastice impotriva nomazilor digitali care stau prea mult timp la masa și nu comanda mare lucru, scrie Euronews . Proprietarii spun ca lucratorii de la distanța ocupa mesele timp de ore intregi, uneori pentru prețul unei singure cafele.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

