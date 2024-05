Stiri pe aceeasi tema

- Este stare de alerta in orașul din inima munților, specialiștii monitorizeaza atent fiecare mișcare a pamantului. Zeci de oameni au fost evacuați, circulația in zona este interzisa. In aceste condiții, au aparut și primele ipoteze. De ce s-a surpat pamantul in Slanic Prahova, de fapt? Zeci de oameni…

- Numeroase echipaje de pompierii au fost direcționate de urgența in municipiul Radauți, sambata, in jurul orei 10.00, in urma unui incendiu izbucnit la un bloc de locuințe din oraș.Focul pornise din zona acoperișului.Pompierii militari au deplasat inițial la fața locului 5 autospeciale de stingere, ...

- Un barbat a fost adus la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ cu arsuri si 25 de persoane s-au autoevacuat, marti, dupa ce intr-un apartament de pe bulevardul Carol I din municipiul Iasi a avut loc o explozie urmata de un incendiu. Purtatorul de cuvant al ISU Iasi, Georgica Onofreiasa, a declarat presei ca explozia…

- Au fost momente de spaima pentru locatarii unui bloc din Iași, dupa ce s-a auzit o bubuitura. Oamenii au fost alertați de zgomotul puternic. Ulterior, la fața locului au ajuns și pompierii, pentru a stinge incendiul izbucnit in urma deflagrației. Zeci de persoane au reușit sa iasa din bloc. Din primele…

- Explozie s-a produs intr-un bloc turn din Copou și a fost urmata de un incendiu. Potrivit primelor informatii, aproximativ 25 de persoane s-au autoevacuat. Un barbat, de aproximativ 30 de ani a fost preluata de catre echipajul SAJ, prezentand arsuri la membrele inferioare si superioare, potrivit 24iasi.ro. La…

- Explozie urmata de incendiu la Iași, in zona Copou, la un apartament dintr-un bloc de 10 etaje. Mai multe persoane au fost evacuate, dupa ce o trotineta a explodat intr-un apartament. Explozie urmata de incendiu intr-un apartament din Iași.

- A fost alerta, duminica dupa-amiaza, pe strada I.C. Vissarion, din orașul Titu! Locatarii unui bloc au fost evacuați dupa ce pe scara acestuia s-a simțit un miros puternic de gaze. La scurt timp dupa alerta, alimentarea cu gaz natural in cladire a fost sistata. „In jurul orelor 14.25 am fost solicitați…

- O explozie s-a produs, sambata seara, la o cladire cu doua etaje si mansarda din Sectorul 5 din Bucuresti, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a impiedica flacarile sa se extinda la casele din jur. Patru persoane au fost transportate la Spitalul…