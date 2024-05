Cine sunt pensionarii care se vor alege cu o „leafă” de 6.800 lei după recalcularea de la 1 septembrie 2024 Recalcularea pensiei din acest an poate aduce in buzunarele persoanelor aflate la varsta de pensionare si o suma apropiata de 7.000 lei. Un numar de 3.000.000 de pensionari vor avea pensii crescute cu 40% in medie. Pensie mare pentru cine a muncit multi ani Pensionarii care vor avea o creștere importanta de pensie sunt cei […] The post Cine sunt pensionarii care se vor alege cu o „leafa” de 6.800 lei dupa recalcularea de la 1 septembrie 2024 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

