Stiri pe aceeasi tema

- O manifestatie de protest are loc joi, la Vama Veche, fata de modul in care se desfasoara procesul in cazul accidentului de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, si soldat cu moartea a doi tineri. ”In urma unui tragic accident petrecut in vara anului trecut, la 2 Mai, in care doi tineri au fost […] The…

- Tatal lui Sebi, tanarul ucis de Vlad Pascu, in accidentul de la 2 Mai, a reacționat la decizia CSM de respingere a propunerii de suspendare a judecatoarei din dosar. „Daca cei de la CSM au spus ca judecatoarea este buna pentru caz, nu mai am nimic de comentat. Dupa ce ca suntem distruși, aceasta decizie……

- Parlamentarii din comisiii cer sa lucreze online, pentru a sta in teritoriu, unde sunt implicați in campaniile electorale. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat marti ca este foarte posibil ca, pe masura ce campania electorala se apropie, anumite sedinte de plen sa…

- Traficantii de droguri nu mai pot primi pedepse cu suspendare. A fost promulgata „Legea 2 Mai”, dupa numele localitații in care s-a produs accidentul comis de Vlad Pascu. Pedepsele vor fi de la trei la zece ani de inchisoare. Anul trecut, aproape jumatate din traficanti au primit condamnari cu suspendare.…

- Judecatoarea din Mangalia, care se ocupa de tragicul accident din vara trecuta de la 2 Mai, se afla sub observație in urma acuzațiilor parinților victimelor ca, in timpul primei audieri, aceasta a cerut cartea de identitate a defunctului, fara sa știe de tragicul deces al acestuia. Parinții indurerați…

- Scandalul antrenorului de la Clubul Sportiv Dinamo care a violat o fetița de 7 se muta in on –line, pe pagina sa de socializare. Foarte mulți internauți, șocați de cele intamplate, i-au comentat pe pagina sa de socializare. Oamenii il linșeaza efectiv. Acestea sunt cateva dintre comentariile internauților:…

- Scandalul antrenorului de la Clubul Sportiv Dinamo care a violat o fetița de 7 se muta in on –line, pe pagina sa de socializare. Foarte mulți internauți, șocați de cele intamplate, i-au comentat pe pagina sa de socializare. Oamenii il linșeaza efectiv. Acestea sunt cateva dintre comentariile internauților:…

- Audierile in cazul de dopaj al Simonei Halep se incheie vineri, dupa trei zile in care au fost audiati martori, experti, dar si antrenorul Patrick Mouratoglou si fizioterapeuta Candice Gotier. In primele doua zile de audieri, Simona Halep a fost la tribunal in total 19 ore. Dupa audieri, Comisia TAS…