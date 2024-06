Tablou de Jean-Michel Basquiat, vândut cel mai scump în acest sezon la Hong Kong Evenimentul de la Phillips Hong Kong din 31 mai a atins un total al vanzarilor de 210,22 milioane de dolari HK (26,89 milioane de dolari). Cu 23 din 24 de loturi vandute, licitatia a avut o rata de vanzare de 96% in functie de lot si o rata de vanzare de 97% in functie de valoare. Acest lot important a urmat unei alte vanzari remarcabile, „Untitled (ELMAR)” (1982) a lui Basquiat, care s-a vandut cu 46,78 milioane de dolari la Phillips New York la inceputul acestei primaveri. „Pe baza succesului inregistrat de Untitled (ELMAR) al lui Basquiat, in aceasta seara Native Carrying Some Guns, Bibles,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Compania, care dezvolta software care automatizeaza sarcini si procese repetitive, a declarat ca CEO-ul Rob Enslin se va retrage la 1 iunie si va fi inlocuit de cofondatorul Daniel Dines, care a demisionat din functia de co-CEO pe 31 ianuarie. Actiunile UiPath au scazut cu aproximativ 20% de cand Enslin…

- Grupul a inregistrat o pierdere neta de 327,6 milioane de dolari din ianuarie si pana in martie, dupa ce a inregistrat o pierdere de un pic peste 210.000 de dolari in aceeasi perioada a anului trecut, se precizeaza intr-un comunicat. TMTG, al carei principal activ este reteaua de socializare Truth Social,…

- Actiunile retailerului de jocuri video GameStop au scazut cu 29%, in timp ce titlurile lantului de cinematografe AMC au scazut cu 22%. Inainte de ziua de miercuri, actiunile GameStop si AMC au crescut cu 179% si, respectiv, 135% in aceasta saptamana. Vanzarea de actiuni AMC a avut loc dupa ce compania…

- Astfel, doar in 2022, pentru a fi setat ca motor de cautare implicit in browser-ul Safari de pe dispozitivele Apple, Inclusiv pe iPhone, Google a platit 20 de miliarde de dolari. O alta informatie pe care procurorii au facut-o publica cu aceeasi ocazie este ca, in 2020, platile facute de Google au reprezentat…

- Cele doua parti nu au anuntat valoarea tranzactiei, insa, surse apropiate acestora sustin ca Automattic a platit 125 de milioane de dolari pentru a cumpara Beeper. In urma achizitiei, toti angajatii Beeper sunt absorbiti de Automattic, inclusiv fondatorul Eric Migicovsky, care va deveni seful diviziei…

- Tesla si angajatul, Kyle Kaszuba, trebuie sa plateasca victimei, Christopher Dugan, daune de mai mult de 42 de milioane de dolari, a declarat un juriu din comitatul Marion, intr-un verdict de miercuri. Juriul a constatat ca Dugan a fost responsabil in proportie de 30% pentru accident, reducand daunele…

- Romania se numara printre tarile care au obtinut printre cele mai mici venituri anul trecut din cripto, conform unei . 170 de milioane de dolari au castigat investitorii romani din cripto, tara noastra situandu-se la un nivel similar cu tari precum Kazakhstan, Malaezia, Belgia si Suedia. De departe,…

- Greșelile se platesc! O femeie de 78 de ani, din Denver, va primi despagubiri in valoare de 3,76 milioane de dolari (2,9 milioane de lire sterline), dupa o gafa a poliției. Casa femeii a fost perchezitionata de politie, care se afla in cautarea unei masini furate, in urma unei erori a aplicației Find…