Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Podarescu a ieșit invingatoare intr-unul dintre procesele impotriva fostului ei iubit, barbatul cu care are un copil, dar care niciodata nu s-a implicat in creșterea micuțului. Vedeta face declarații exclusive dupa caștigarea procesului și spune ca nu se va opri aici. Cat mai are sa-i datoreze…

- Alexia Eram vorbește despre sacrificul uriaș pe care l-ar face de dragul persoanei iubite, dar și despre ce ar face-o sa renunțe la o relație. Ce iși dorește vedeta de la partenerul ei și ce ar fi dispusa sa faca.

- O influencerița cunoscuta din Romania a anunțat ca este insarcinata! Vestea a fost surprinzatoare pentru toata lumea, caci și-a ascuns burtica de gravida in toata aceasta periopada! A ales sa faca cel mai special anunț al vieții ei intr-o zi speciala, și anume in cea in care implinește 25 de ani!

- Bianca Iordache este insarcinata in 16 saptamani. Bruneta a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre cea mai frumoasa perioada din viața ei, dar și despre tatal copilului sau. De ce iși va crește bebelușul singura.

- Ana Maria Mocanu are planuri mari pentru 2024, iar printre lucrurile pe care iși dorește sa le bifeze neaparat se numara și un copil. Fosta asistenta TV vrea sa devina mama și spune ca spera ca Dumnezeu sa-i ofere un bebeluș. Iata ce spune bruneta insa și despre viața ei amoroasa.

- Sensy traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei, dar și cea mai dificila. Influencerița a devenit de curand mama pentru prima data. Aceasta ne-a dezvaluit cum s-a schimbat soțul dupa ce ea a adus pe lume un copil, dar și care motivul pentru care ar baga divorț.

- Rux și Opulența ne-a dezvaluit greșeala pe care este tentata sa o faca, acum in prag de sarbatori. Influencerița spune ca a facut acest lucru și anul trecut, in aceeași perioada și a ieșit un adevarat dezastru. Bruneta vorbește și despre cum iși alege partenerii și cum este abordata.