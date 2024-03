Stiri pe aceeasi tema

- Randi e unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, insa cum știm ca viața de cantareț nu e tot timpul ușoara, acesta a facut publice cateva lucruri mai puțin știute despre el. In urma cu ceva timp a trecut prin momente de groaza chiar in timp ce se afla pe scena. I s-a facut rau și nu a mai putut…

- Patrick Mouratoglou (53 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep (32 de ani), a vorbit pentru prima data dupa ce sportiva din Romania a a avut caștig de cauza la TAS. Dubla campioana de Grand Slam a dezvaluit recent ca antrenorul Patrick Mouratoglou și-a asumat greșeala in privința suplimentului contaminat.…

- Liviu Teodorescu și Jo concureaza impreuna la „Te cunosc de undeva”, sezonul 16, care incepe sambata, de la 20.00, la Antena 1. Filmarile au inceput deja, iar artistul a primit de la ruleta personaje dificile, astfel ca transformarea lui va fi uimitoare de fiecare data. Emoții vor simti din plin, pe…

- Accidentul s-a produs in zona Metalurgie, scrie BZI. Persoana care a cazut de la etaj este un barbat de 40 de ani și deocamdata nu exista detalii despre modul in care s-a produs accidentul.Știre in curs de actualizare.

- Motivul pentru care Daniela Gyorfi și George Tal nu s-au casatorit niciodata. Artista vorbește despre cele doua incercari, esuate, de a ajunge in fața altarului. Cum crede cantareața ca le-ar schimba viața un act.

- Alexandru Ion, actorul din serialul ”Lia - Soția soțului meu”, se pregatește de pasul cel mare. Dupa ce anul trecut și-a cerut partenera de soție, acum cei doi urmeaza sa faca și nunta. In exclusivitate pentru Spynews.ro, barbatul ne-a dezvaluit cand va fi evenimentul, dar și de ce va fi o nunta total…

- Bianca Iordache este insarcinata in 16 saptamani. Bruneta a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre cea mai frumoasa perioada din viața ei, dar și despre tatal copilului sau. De ce iși va crește bebelușul singura.