Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman face declarații exclusive pentru Spynews.ro, dupa ce mama ei a murit. Din pacate, Mioara Roman s-a stins noaptea trecuta, dupa o lupta cu problemele de sanatate, la varsta de 84 de ani. Fiica ei e distrusa de durere și abia și-a gasit cuvintele sa vorbeasca.

- Dupa o perioada in care a evitat sa vorbeasca despre viața ei amoroasa, acum Bia Khalifa iese și face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre povestea ei de dragoste. Blondina, cunoscuta ca Regina Only Fans-ului, e intr-o noua relație, insa la distanța. De ce nu iși dorește sa-mi mai expuna atat…

- Adelina Pestrițu este fara dar și poate una dintre cele mai apreciate vedete din Romania. Recent, Adelina a facut o schimbare radicala din punct de vedere fizic. Aceasta a renunțat la implanturile mamare dupa ani de zile. Cum se simte Adelina Pestrițu, dupa ce a renuntat la implanturile mamare Adelina…

- Adelina Pestrițu a luat decizia de a renunța la implanturile mamare, dupa 8 ani. Vedeta susține ca in ciuda aspectului fizic, acestea i-au cauzat probleme de sanatate. Iata ce a transmis, dar și cum arata in prezent.

- Motivul pentru care Daniela Gyorfi și George Tal nu s-au casatorit niciodata. Artista vorbește despre cele doua incercari, esuate, de a ajunge in fața altarului. Cum crede cantareața ca le-ar schimba viața un act.

- Oana Zavoranu e implicata in mai multe procese, iar ultimii ani au fost foarte grei pentru bruneta. Vedeta s-a trezit peste noapte ca trebuie sa se prezinte in fața judecatorilor. Unul dintre procesele in care se afla e deschis de Oana Roman impotriva ei pentru denigrare, insa recent magistrații au…

- Loredana Chivu vorbește despre bunurile care i-au fost luate din casa de executorul judecatoresc, dupa ce fostul iubit a caștigat, la momentul respectiv, o batalie in instanța. La apoape o luna de cand blondina are o hotarare judecatoreasca definitiva, nu a reușit sa intre in posesia obiectelor sale.