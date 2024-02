S-a ocupat de fiecare detaliu, dorindu-și ca desparțirea de mama sa sa fie un eveniment marcat nu doar de durere, dar și de eleganța și demnitate, așa cum a fost in viața Mioara Roman. A aparut primul mesaj al Oanei Roman, dupa inmormantarea mamei sale. Cui a tinut sa multumeasca in aceste momente grele. Un […] The post Primul mesaj al Oanei Roman, dupa inmormantarea mamei sale. Cui a tinut sa multumeasca in aceste momente grele: „As fi singura pe lume fara ei” appeared first on Playtech Știri .