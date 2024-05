Plasturele-vaccin ar putea fi o soluție singura și eficace de protejare a copiilor contra rujeolei, sugereaza un studiu realizat Gambia (Africa Occidentala). Plasturele este ușor de transportat, depozitat și folosit comparativ cu vaccinul injectabil. Ceea ce-l face extrem de folositor mai ales in zonele geografice greu accesibile. In prezent, potrivit OMS, rujeola reprezinta o amenințare […] The post Plasture-vaccin impotriva rujeolei appeared first on Puterea.ro .