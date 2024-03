Referendum în Elveția: Vot pentru cea de-a 13-a pensie, dar împotriva majorării vârstei de pensionare Elvetienii au votat, duminica, in favoarea celei de-a 13-a pensii, dar au respins, insa, initiativa privind varsta de pensionare de 66 de ani (74,7% dintre participantii la referendum), potrivit rezultatelor aproape finale ale consultarii. Referendumul a avut loc intr-un context dificil pentru elvețieni i de rand, care fac fața cu greu creșterii costului vieții. Propunerea privind a 13-a pensie a primit 58,2% din voturile din tara, ceea ce inseamna ca a obtinut majoritatea voturilor in mai mult de jumatate din cele 26 de cantoane elvetiene, aceasta fiind și o conditie pentru a fi adoptata, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

