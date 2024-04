Ministerul de Finanțe din Franța a anunțat vineri o noua masura legislativa menita sa ofere transparența consumatorilor in fața fenomenului „shrinkflation”. Retailerii francezi vor fi obligați sa notifice cumparatorii in legatura cu reducerea dimensiunii produselor fara o corespunzatoare reducere a prețurilor, incepand cu luna iulie. Aceasta decizie vine in contextul in care inflația ridicata afecteaza […] The post Ministrul de Finanțe al Franței lanseaza o lege ferma impotriva shrinkflationului: Este o jupuire! Ii vom pune capat! appeared first on Puterea.ro .