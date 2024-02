Ministrul Rafila: Pacienții oncologici nu trebuie să suporte impozitarea concediilor medicale Ministrul Rafila considera ca pacienții oncologici trebuie exceptați de la impozitarea cu 10% a concediilor medicale, printr-o ordonanța de urgența. ”Incercam sa gasim o cale mai rapida decat prin Parlament pentru ca pacienții oncologici sa nu plateasca acești bani. O ordonanța de urgența e o formula rapida. Chestiunile fiscale din Romania și regandirea unor masuri fiscale au plecat de la Ministerul de Finanțe, dar nu cred ca pacienții oncologici trebuie sa suporte asta”, a declarat ministrul Sanatații. Pe de alta parte, ministrul Rafila a subliniat ca pacienții oncologici trebuie protejați,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

