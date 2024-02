”Eliminaţi impozitarea cu 10% a concediilor medicale”! Mesajul pacienţilor cu boli cronice şi rare Pacienții cronici și cu boli rare cer autoritatilor sa elimine impozitarea cu 10% a concediilor medicale, potrivit mesajului lansat de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC). ”Acesti oameni trebuie incurajati sa lucreze, sustinuti atunci cand au probleme, nu discriminati prin impozitarea veniturilor. Intelegem ca decizia impozitarii a venit pe fondul unui numar mare de concedii medicale, unele, poate, nejustificate, dar va asiguram ca nu este cazul pacientilor cu boli cronice sau boli rare. Prin urmare, va rugam sa luati masuri si sa eliminati impozitarea pacientilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice a solicitat marti autoritatilor eliminarea impozitarii cu 10% a concediilor medicale pentru pacientii cronici si cu boli rare."Reglementarile din Romania au mers multa vreme pe considerarea pacientilor cronici ca fiind asistati social, pensionari,…

- "Reglementarile din Romania au mers multa vreme pe considerarea pacientilor cronici ca fiind asistati social, pensionari, sustinuti de stat. In prezent, bolile cronice afecteaza tot mai multe persoane, din ce in ce mai tinere, oameni activi, cu serviciu si responsabilitati. Acesti oameni trebuie incurajati…

- Ministrul Rafila considera ca pacienții oncologici trebuie exceptați de la impozitarea cu 10% a concediilor medicale, printr-o ordonanța de urgența. ”Incercam sa gasim o cale mai rapida decat prin Parlament pentru ca pacienții oncologici sa nu plateasca acești bani. O ordonanța de urgența e o formula…

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anuntat, luni, in cadrul unei mese rotunde, ca grupul parlamentar PNL va depune in Parlament un amendament pentru eliminarea impozitarii cu 10 % a concediilor medicale.

- Nicoleta Pauliuc a vorbit despre un proiect important care a trecut de Senat și este in prezent in dezbaterea Camerei Deputaților.Acest act normativ prevede recunoașterea perioadei de 2 ani de tratament pentru bolnavii oncologici ca vechime in munca. Prin aceste prevederi, legiuitorii au țintit o masura…

- Președintele Federației Naționale ”Ambulanța”, Gheorghe Chiș, avertizeaza ca aproape 80% dintre ambulanțele solicitate in cazuri de urgența ar trebui sa fie casate. Este principalul subiect care va fi discutat la intalnirea cu ministrul Sanatații și cu premierul Ciolacu. Un exemplu in acest sens este…

- Serviciul de urgența ale spitalului Al-Shifa din Gaza de Nord, devastat de bombardamentele israeliene, este o ”baie de sange” și cel care era cel mai mare spital din teritoriul palestinian are nevoie sa fie ”reanimat”, a scris Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), duminica, 17 decembrie. O echipa…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca reia plațile catre medicii de familie. Miercuri, CNAS a transmis in teritoriu fondurile necesare pentru plata furnizorilor de servicii medicale. Filele de buget asigura decontarea proportionala cu creditele bugetare acordate prin Hotarare de Guvern…