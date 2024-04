Intr-un recent sondaj realizat de Avangarde, rezultatele indica ca Nicusor Dan, actualul primar al Capitalei, se afla in fruntea preferințelor bucureștenilor pentru funcția de primar general, cu o cota de 31% din opțiuni. Pe locul secund se afla Gabriela Firea, cu 24%, iar pe locul trei Cristian Popescu Piedone, cu 20%. In plus, 42% dintre locuitorii Bucureștiului sunt satisfacuți de modul in care se desfașoara lucrurile in oraș. Intențiile de vot la CGMB In ceea ce privește alegerea Consiliului General al Municipiului București (CGMB), procentele sunt distribuite astfel: PSD – 31%, Alianța Dreapta…