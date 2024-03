Organizația Mondiala a Sanatații ne-a donat echipamente medicale de peste 400.000 de euro, destinate in principal asistenței medicale de urgența , a anunțat, vineri, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU). Șeful DSU a explicat ca sunt echipamente medicale care ”au fost donate prin Organizația Mondiala a Sanatații, finanțarea venind din Germania, in cadrul unui program care sprijina țarile care sunt in legatura cu ce se intampla in Ucraina, cu refugiații ucraineni ”. Raed Arafat a subliniat ca sunt materiale sanitare in valoare de 400.000 de euro care ”pot fi distibuire…