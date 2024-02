S-a decis soarta impozitului de 10% pe concediile medicale Impozitarea cu 10% a concediilor medicale, o masura care a fost introdusa la finele anului trecut printr-o ordonanța de urgența, nu va rezista foarte mult. Senatorii din Comisiile de munca și buget au retras impozitarea cu 10% a concediilor medicale, o masura impusa in decembrie 2023 de guvern printr-o ordonanța de urgența. Impunerea cu 10% a concediilor medicale a fost introdusa in decembrie 2023 printr-o ordonanța de urgența. Marcel Boloș, Ministrul PNL al Finanțelor, a susținut masura, chiar daca incorect, afirmand ca nu se aplica pacienților oncologici sau in cazul concediilor de maternitate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

