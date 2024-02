Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, ironizeaza coaliția, care clameaza stabilitatea de fiecare data cand este criticata. Impozitul pe concediile medicale este una dintre masurile pentru care coaliția a produs nemulțumire in randul populației. Coaliția PSD-PNL a introdus impozitului pe concediile medicale…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca actuala coalitie va fi aproape sa formeze o majoritate dupa alegerile din acest an, dar nu va fi o majoritate confortabila si a aratat ca in Romania este instabilitate politica, conform News.ro.”Nu cred ca vor avea majoritate, oricum, nu majoritate…

- Ministrul Rafila considera ca pacienții oncologici trebuie exceptați de la impozitarea cu 10% a concediilor medicale, printr-o ordonanța de urgența. ”Incercam sa gasim o cale mai rapida decat prin Parlament pentru ca pacienții oncologici sa nu plateasca acești bani. O ordonanța de urgența e o formula…

- Angajații care iși iau concedii medicale trebuie sa plateasca un impozit de 10%, in acest an, potrivit legislației in vigoare. Indemnizațiile de asigurari sociale, cunoscute și sub numele de indemnizații de concedii medicale, vor fi impozitate cu 10% sub forma unei contribuții la Casa de Asigurari Sociale…

- Autoritatea Vamala Romana susține ca in ultimele 6 luni, adica pana la data de 13 octombrie, nu au fost inregistrate operatiuni vamale de importuri din Ucraina pentru materii prime agricole, precum grau, porumb, rapita si floarea-soarelui. Anunțul vine dupa ce in piața s-a vehiculat ideea ca Romania…

- APAPR atrage public atenția asupra unei ambiguitați legislative in Codul fiscal. Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania susține ca o prevedere din Codul fiscal creeaza premisele impozitarii progresive a castigurilor de capital din fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Miercurea-Ciuc, ca situatia politica din Romania este haotica si se tinde spre instabilitate politica acuta. „Haotica, in acest moment, acesta este cuvantul cel mai potrivit sa descrii situatia politica. Din pacate, se tinde spre o instabilitate politica…