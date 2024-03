Stiri pe aceeasi tema

- "Fostii securisti l-au provocat (conflictul interetnic - n.r.). Au avut nevoie de un pretext pentru a iesi din acea incurcatura in care au intrat dupa Revolutie. Nu pot sa nominalizez, ca nu am la mine dosarul, dar exista un dosar in care se stie cine au fost cei care au lansat acolo toate provocarile…

- Dupa o lunga batalie juridica de 13 ani, Tribunalul Maramureș a emis o decizie definitiva in data de 14 februarie, obligand Primaria Baia Mare sa demoleze zidul de segregare ridicat in 2011, care separa populația roma de restul comunitații. Procesul a fost inițiat in 2020 de catre fotograful și activistul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri seara, la Targu Mures, ca Romania a fost afectata pe plan economic din cauza razboiului din Ucraina, la fel ca intreaga economie mondiala, insa spera in gasirea unor solutii astfel incat oamenii sa nu mai moara in tara vecina, iar economiile se vor reaseza,…

- Kelemen Hunor, ramas in afara coaliției de guvernare , ințeapa subtil PSD și PNL in chestiunea impozitarea concediilor medicale. Kelemen Hunor, liderul UDMR , a ironizat actuala coaliție guvernamentala, care invoca mereu stabilitatea atunci cand este criticata, in contextul masurilor contestate, printre…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca actuala coalitie va fi aproape sa formeze o majoritate dupa alegerile din acest an, dar nu va fi o majoritate confortabila si a aratat ca in Romania este instabilitate politica, conform News.ro.”Nu cred ca vor avea majoritate, oricum, nu majoritate…

- CARAȘ-SEVERIN – De sus, proiectul se vede bine și pare simplu. Președintele Consiliului Județean, Romeo Dunca, e de parere ca 20.000 de schiori ar putea veni in zona, renunțand sa mai ia drumul stațiunilor turistice din Europa. Asta ar putea insemna o industrie turistica cu 40.000 de locuri de cazare…

- O furtuna de puterea unui uragan se indreapta spre Romania! Pia, cum au botezat-o meteorlogii, va ajunge maine in tara noastra cu rafale de pana la 100 de kilometri pe ora, lapovita si ninsori. Vremea de iarna deja face probleme in mai multe regiuni. 14 judete au fost sub cod galben de ceata si ghetus,…