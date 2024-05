Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general-adjunct al NATO a susținut, in cadrul unui interviu pentru Fox News, ca in ciuda impresiei de divergențe in cadrul Alianței, pe tema Ucrainei, toate statele membre continua sa o ajute, sub diferite forme.Chestionat de moderatorul Fox News daca ajutorul aprobat de Congresul Statelor…

- SUA confirma marea temere a Occidentului! China e implicata in razboiul din Ucraina: 'Ofera sprijin Rusiei!'Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat luni ca, desi China nu furnizeaza Rusiei arme si munitii, ofera in schimb industriei militare ruse "un sprijin incalculabil" prin vanzarea…

- Statele Unite(SUA) sunt pregatite sa sanctioneze bancile si companiile chineze, precum si conducerea Beijingului, daca vor ajuta fortele armate ale Rusiei in invadarea Ucrainei, a declarat luni secretarul de Trezorerie al SUA, Janet Yellen, potrivit universul.net. ”Suntem pregatiti sa actionam daca…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat ca in prezent este un „moment destul de complicat al acestui razboi” si a adaugat ca NATO trebuie sa joace un rol de coordonare mai pronuntat in sprijinirea Ucrainei, relateaza News.ro. Mircea Geoana a fost intrebat duminica seara, la Digi…

- Washingtonul si-a avertizeaza aliatii ca Beijingul isi intensifica sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informatii geospatiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg.

- Aceste schimburi viitoare reprezinta o noua incercare de a stabiliza relatiile tensionate dintre cele mai mari doua economii ale lumii de la intalnirea dintre presedintii Joe Biden si Xi Jinping din noiembrie anul trecut. „Aceste schimburi vor facilita o discutie despre dezechilibrele macroeconomice…

- Trimisul special al Chinei, Li Huei, a declarat ca razboiul din Ucraina ar putea escalada și mai mult. Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice, Li Huei, a declarat ca Rusia și Ucraina spera ca razboiul se poate incheia prin negocieri, in ciuda faptului ca parțile beligerante au viziuni…

- ”Daca aceste decizii (cu privire la active) sunt puse in aplicare, ele vor avea consecinte foarte grave asupra celor care le-au luat”, ameninta un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. ”Consumatorii europeni vor avea de suferit”, daca UE impuse taxe produselor agricole rusesti, in…