Retailerii francezi vor trebui sa notifice cumparatorii cu privire la reducerea dimensiunii produselor fara o reducere corespunzatoare a preturilor, intr-un efort de a tine sub control fenomenul „shrinkflation” (shrink – micsorare si inflation – inflatie), a anuntat vineri Ministerul de Finante. Fenomenul a devenit o problema pentru consumatori si guverne, in conditiile in care gospodariile sin