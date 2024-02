Eficiența FNGCIMM: 99% dintre firmele care au luat credite garantate au supraviețuit pandemiei și războiului din Ucraina FNCCIMM este o instituție financiara nebancara, care are ca și unic asociat statul roman, prin Ministerul de Finanțe, și are ca obiect de activitate acordarea de garanții, atat persoanelor fizice, cat și persoanelor juridice, pentru accesarea de credit. Ce inseamna acordarea de garanții? „Toata lumea te intreaba cand te duci sa iți iei un credit. Bine, bine, dar venituri ai, prima intrebare. A doua intrebare, domne, dar care-s garanțiile? In momentul in care nu ai garanții sau garanțiile tale nu sunt neaparat cele mai bune, inseamna un risc sporit care se traduce intr-o dobanda mai mare. In momentul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

