ANALIZĂ: Lungul drum al Uniunii Europene de a deveni arsenalul Ucrainei Statele Unite sunt principalul sustinator militar al Kievului – caruia i-a furnizat de la inceputul Razboiului din Ucraina, la 24 februarie 2022, armament in valoare de 44,5 miliarde de dolari. Insa incapacitatea Congresului american de a debloca un nou ajutor si posibilitatea alegerii la 5 noiembrie a lui Donald Trump – care pune la indoiala, daca nu este ostil continuarii ajutoarelor – cresc responsabilitatea europenilor. Cele 27 de state membre UE au furnizat Ucrainei ajutoare militare in valoare de 28 de miliarde de euro de la invazie si urmeaza sa-i livreze armament in valoare de 20 de miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

