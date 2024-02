Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz si premierul francez Gabriel Attal au avut luni pareri foarte diferite in legatura cu incheierea sau nu a acordului comercial istoric al UE cu blocul de tari sud-americane Mercosur, relateaza Politico, citat de news.ro.Gabriel Attal a venit in Germania in prima sa vizita…

- Acordul la care au ajuns liderii tarilor membre ale Uniunii Europene, la summitul de joi de la Bruxelles, de a extinde cu 50 miliarde de euro ajutorul pentru Ucraina pana in 2027 trimite un mesaj bun Statelor Unite, a afirmat cancelarul german Olaf Scholz, informeaza Reuters. ‘Acesta, de altfel, trimite…

- Negocierile intarziate pentru incheierea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeana și Mercosur au ramas invaluite in incertitudine, pe fondul protestelor fermierilor din Europa și al opoziției acerbe din partea Franței, relateaza La Nacion din Uruguay citat de Rador Radio Romania. Intalnirile…

- Protestatarii intentioneaza sa blocheze accesul in portul de la Marea Nordului, al doilea ca marime din tara, timp de cel putin 36 de ore, incepand cu ora locala 14.00 (15.00, ora Romaniei), a relatat ziarul, citand organizatorii si politia. Blocarea drumurilor ar putea dura pana miercuri seara, conform…

- Am elogiat programul guvernului Olaf Scholz la instalare, considerand ca el reprezinta o consolidare a Germaniei, in continuarea celui mai lung cancelariat din istoria postbelica, cel al Angelei Merkel (A. Marga, Ordinea viitoare a lumii, 2023). Am avut in vedere democrația funcționala, capacitatea…

- Guvernul de la Roma cauta sa incurajeze alti producatori auto, pe langa Stellantis, sa fabrice masini in Italia si sa sporeasca productia, a afirmat ministrul Industriei, Adolfo Urso, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Urso a reafirmat ca autoritatile italiene vor sa ajunga la un acord cu Stellantis,…

- Compania chineza BYD a anunțat contruirea unei uzine ce va produce mașini electrice la Szeged, Ungaria. Va fi cea mai mare uzina a unui producator chinez in Europa. Compania chineza BYD a anunțat ca va construi o uzina de mașini electrice la Szeged, oraș situat la 175 km de Budapesta și la 100 de km…

- Israelul a ridicat astazi nivelul de alerta de calatorie pentru o serie de țari. Multe țari din Europa de Vest, inclusiv Marea Britanie, Franța și Germania, precum și din America de Sud - Brazilia și Argentina in particular - alaturi de Australia și Rusia, au gradul de alerta ridicat la 2.