- Gabriel Attal a venit in Germania in prima sa vizita externa de cand a fost numit, luna trecuta, de presedintele Emmanuel Macron ca nou sef al guvernului francez. In timpul unei conferinte de presa care a avut loc la Cancelaria germana, cei doi lideri, francez si german, au prezentat opinii atat de…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a vindecat de COVID-19 si isi va lua o perioada de timp liber pentru a calatori alaturi de sotia lui pe durata vacantei de Craciun, a anuntat miercuri purtatorul sau de cuvant, citat de DPA. Liderul german, in varsta de 65 de ani, a participat prin teleconferinta in aceasta…

- Potrivit acordului, guvernul va economisi 17 miliarde de euro in bugetul sau de baza prin incetarea subventiilor care dauneaza climei si reducerea costurilor, a declarat cancelarul Olaf Scholz intr-o conferinta de presa de miercuri. ”Prioritizarea inseamna sa ne dam seama impreuna ce ne putem permite…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat sambata ca este increzator ca discutiile dure cu partenerii de coalitie pentru a stabili bugetul tarii, in urma unei hotarari judecatoresti de referinta privind limita datoriilor, vor duce in cele din urma la un acord, transmite Reuters.Vorbind la conferinta…

- Lideri politici din intreaga lume au adus un omagiu lui Henry Kissinger , care a murit joi la varsta de 100 de ani, informeaza agentiile internationale. Presedintele rus Vladimir Putin a salutat joi memoria unui „om de stat intelept si vizionar”. „Numele lui Henry Kissinger este strans legat de o politica…

- Exista „o nevoie urgenta de a ameliora situatia umanitara” in Fasia Gaza, a declarat sambata cancelarul german Olaf Scholz in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. Cancelarul „a subliniat nevoia urgenta de a ameliora situatia umanitara a locuitorilor…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a declarat joi ''rusinat si revoltat'' de un recent val de incidente antisemite din Germania si a avertizat ca Berlinul nu va tolera ura antievreiasca, la o ceremonie care a marcat implinirea a 85 de ani de la pogromul nazist cunoscut drept ''Noaptea de cristal'', relateaza…