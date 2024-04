Zelenski critică din nou Occidentul Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat din nou sustinerea insuficienta cu arme din partea Occidentului in lupta sa impotriva invaziei ruse, informeaza dpa. „Partenerii nostri au anumite arme de care noi avem nevoie astazi pentru a putea supravietui. Si eu pur si simplu nu inteleg de ce nu primim aceste arme”, a spus Zelenski, intr-un interviu pentru cotidianul german Bild si pentru alte media din grupul Axel Springer. Recent, Volodimir Zelenski a cerut mai multe sisteme de aparare aeriana si munitii. Zelenski s-a deplasat marti in regiunea Harkov, care a fost tinta unor atacuri ruse,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a propus un pachet de ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 100 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari), pe cinci ani, care ar conferi aliantei occidentale un rol mai direct in acordarea de sprijin Kievului, au declarat marti, 2 aprilie, cinci…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat vineri ca Franta, Germania si Polonia au convenit sa cumpere de pe piata internationala arme care sa fie livrate Ucrainei si sa ajute de asemenea aceasta tara in razboiul cu Rusia prin crearea unei noi coalitii pentru a-i furniza rachete cu raza lunga de actiune,…

- Un alt participant la o convorbire confidentiala, interceptata de rusi, intre ofiteri de rang inalt ai armatei germane nu s-a conectat corect la videoconferinta, a declarat luni ministrul german al apararii, Boris Pistorius, conform AFP, preluata de Agerpres. In discutia privind ajutorul militar acordat…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a cerut vineri sa inceteze imediat discutiile despre o eventuala trimitere a unor trupe straine in Ucraina care sa sprijine aceasta tara in razboiul cu Rusia, idee lansata de presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres."Nimeni…

- "Nimeni nu vrea cu adevarat sa aiba trupe la sol in Ucraina. Acum exista o dezbatere in desfasurare pe acest subiect, prin urmare ar trebui sa o oprim in acest moment", a spus ministrul german la Helsinki, in timpul unei conferinte de presa comune cu omologul sau finlandez Antti Hakkanen.Boris Pistorius…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reinnoit sambata invitatia adresata fostului presedinte american Donald Trump de a vizita Ucraina si s-a oferit sa-l insoteasca personal in zona de lupta pentru a putea intelege mai bine razboiul, transmite EFE, informeaza AGERPRES . „Daca domnul Trump…

- Politicienii din Germania, din cauza posibilitații ca Donald Trump sa revina la președinția Americii, au inceput o discuție informala despre perspectivele NATO fara Statele Unite ca lider, scrie The New York Times.Trump a afirmat in repetate randuri ca Statele Unite investesc prea mult efort și bani…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat vineri ce mesaj le transmite Guvernul Romaniei cetațenilor, dupa ce șeful armatei Regatului Unit și liderul PPE Manfred Weber au vorbit recent despre nevoia de pregatire pentru un eventual razboi cu Rusia, relateza News.ro.„Nu este cazul sa ne pregatim de razboi”,…