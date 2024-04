Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a purtat conversații confidențiale cu președintele american Joe Biden și cancelarul german Olaf Scholz in februarie, in incercarea de a-i convinge pe cei doi lideri sa schimbe strategia Occidentului in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, potrivit Wall Street Journal.

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat in 2021 pe Vladimir Putin cu privire la consecințele pe care le-ar avea moartea opozantului rus in inchisoare, deși a refuzat sa precizeze ce masuri ar lua. „I-am spus clar ca, in opinia mea, consecințele ar fi devastatoare pentru Rusia”, a declarat Biden…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promulgat legea privind folosirea canabisului in scop medical dupa ce activiștii au cerut o astfel de masura pentru tratarea persoanelor ranite sau traumatizate de razboiul declanșat de Rusia, conform Reuters. Peste 6 milioane de persoane, inclusiv pacienti…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”. Peste 10 milioane de vizualizari a inregistrat interviul jurnalistului american Tucker Carlson cu Vladimir Putin…

- Presedintele american Joe Biden a gafat duminica, 4 februarie, in timpul unui discurs rostit in Las Vegas, au relatat Le Figaro și New York Post. Biden a povestit ca in 2021 s-a vazut cu „Mitterrand din Germania”, dupa care s-a corectat și a spus ca „din Franța”, numai ca acum trei ani președintele…

- Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron care i-a multumit pentru activitatea ”exemplara in serviciul natiunii”. Potrivit agenției Reuters, președintele Emmanuel Macron cauta sa dea un nou impuls celui…