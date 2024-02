Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a reusit sa obțina planurile contraofensivei ucrainene din 2023 inainte chiar ca aceasta sa inceapa, dar ca Ucraina are un ”plan clar” pentru o noua contraofensiva. ”Planurile noastre de contraofensiva erau pe masa Kremlinului inainte ca actiunile contraofensivei sa inceapa”, a spus Zelenski, duminica, intr-o conferinta de […] The post Zelenski: Eșecul contraofensivei din 2023 a fost cauzat de o scurgere de informații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .