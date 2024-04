Fostul comandant al Comandamentului Forțelor Intrunite din Marea Britanie a avertizat ca Ucraina s-ar putea confrunta cu o infrangere din partea Rusiei in 2024. Generalul Sir Richard Barrons a declarat pentru BBC ca exista un „risc serios” ca Ucraina sa piarda razboiul in acest an. Motivul, spune el, este „pentru ca Ucraina ar putea ajunge […] The post General britanic: exista un risc serios ca Ucraina sa piarda razboiul cu Rusia in 2024 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .