- Presedintele Poloniei Andrzej Duda a declarat luni ca Polonia este gata sa gazduiasca arme nucleare pe teritoriul sau, daca NATO, din care Polonia face parte, decide sa isi intareasca flancul estic, in perspectiva desfasurarii de catre Rusia de noi arme in exclava sa Kaliningrad si in Republica Belarus…

- Rusia a ajuns la nivelul unei confruntari directe cu Alianța Nord-Atlantica, NATO, potrivit SkyNews. Afirmația a fost facuta de Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președinției ruse. Relațiile dintre Rusia și NATO au coborat pana la nivelul de confruntare directa, a spus Peskov, joi. „NATO continua…

- Operațiunea militara speciala din Ucraina s-a transformat deja intr-un razboi din cauza interferențelor occidentale, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, potrivit agenției de presa de stat TASS. Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara pentru prima…

- Rusia a bruiat, din Kaliningrad, sistemul GPS al aeronavei in care se afla ministrul britanic al Apararii, care se intorcea de la exercițiul NATO din Polonia. Avionul a pierdut semnalul GPS timp de mai mult de jumatate de ora. BREAKING: Russia is believed to have jammed the satellite signal on an RAF…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat luni ca Ucraina face parte din Rusia și a exclus discuțiile de pace cu actuala conducere ucraineana. Medvedev a aparut imbracat intr-o ținuta de tip nord-coreean și a ținut un discurs pe fundalul unor harți care arata viziunea Rusiei de distrugere a Ucrainei.…

- Vladimir Putin s-a adresat, joi, celor doua Camere ale parlamentului rus, cu doua saptamani inainte de alegerile prin care va fi reconfirmat pentru inca șase ani la conducerea statului rus. Putin a declarat ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a reusit sa obțina planurile contraofensivei ucrainene din 2023 inainte chiar ca aceasta sa inceapa, dar ca Ucraina are un ”plan clar” pentru o noua contraofensiva. ”Planurile noastre de contraofensiva erau pe masa Kremlinului inainte ca actiunile…