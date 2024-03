Rusia ar fi bruiat semnalul GPS al avionului în care se afla ministrul britanic al Apărării Rusia a bruiat, din Kaliningrad, sistemul GPS al aeronavei in care se afla ministrul britanic al Apararii, care se intorcea de la exercițiul NATO din Polonia. Avionul a pierdut semnalul GPS timp de mai mult de jumatate de ora. BREAKING: Russia is believed to have jammed the satellite signal on an RAF aircraft carrying Grant […] The post Rusia ar fi bruiat semnalul GPS al avionului in care se afla ministrul britanic al Apararii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Rusia este banuita ca a bruiat semnalul satelit al avionului cu care ministrul britanic al apararii, Grant Shapps, a revenit din Polonia in Marea Britanie, potrivit unei surse guvernamentale si unor jurnalisti care se aflau joi la bordul acestei aeronave oficiale, relateaza Reuters.

