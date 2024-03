Rusia nu are planuri in privinta niciunei tari NATO si nu va ataca Polonia, statele baltice sau Cehia, dar daca Occidentul va furniza avioane de lupta F-16 Ucrainei, atunci acestea vor fi doborate de fortele rusesti, a declarat miercuri seara Vladimir Putin, relateaza Reuters. Russia has no designs on any NATO country and will not […] The post Putin anunța ca Rusia nu va ataca NATO, dar ca avioanele F-16 date Ucrainei vor fi doborate ”oriunde s-ar afla” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .