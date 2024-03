Seful diplomatiei ucrainene a atentionat, vineri, Occidentul ca doar livrari regulate de material militar ar permite evitarea unei extinderi a razboiului in afara Ucrainei, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.„Strategia ce consta in a furniza ajutor Ucrainei cu picatura nu mai functioneaza", a spus Kuleba in timpul unei vizite la Vilnius. „S-a terminat (cu aceasta strategie) si, daca lucrurile continua dupa cum se deruleaza in prezent, aceasta nu se va termina bine pentru noi toti", a adaugat Kuleba in timpul unei conferinte, la finalul unei intrevederi cu omologii sai francez, lituanian,…