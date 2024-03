Primii piloti ucraineni instruiti de Royal Air Force au obtinut certificarea si isi vor continua pregatirea in Franta, a anuntat sambata Ministerul britanic al Apararii, informeaza news.ro.

O duzina de militari ucraineni urmeaza cursuri de pregatire a pilotilor de F-16 in Danemarca, Marea Britanie si Statele Unite si ar trebui sa fie gata instruiți in aceasta vara.

???? The first Ukrainian pilots to have undergone intensive training under the guidance of @RoyalAirForce instructors have graduated.



They will now move onto the next stage of training in France. ????????#StandWithUkraine…