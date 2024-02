Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare cu executare, in dosarul denumit de presa „afacerea Bygmalion”! Are legatura cu fondurile folosite in campania prezidențiala a lui Sarkozy! Așadar, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare cu executare in dosarul denumit de presa „afacerea Bygmalion”. Mai exact, Sarkozy a primit, miercuri, o pedeapsa de un an de detenție, dintre care șase luni cu suspendare. Instanța a pronunțat pedeapsa in apel, dupa ce fostul președinte fusese condamnat in prima pronunțare, in 2021, la un an de inchisoare…