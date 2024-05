Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea susține ca echipa sa a adus la Primaria Capitalei peste un miliard de euro fonduri europene. Inscrisa in cursa pentru un nou mandat de edil, Firea a explicat ca are in plan extinderea rețelei de metrou.

- Candidatul PSD pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a gasit soluția care ar putea rezolva lipsa locurilor la gradinițele de stat din București, unde numai anul trecut peste 3.000 de copii au ramas pe dinafara. Firea a vizitat Gradinita Scolii 194 din Sectorul 4 al Capitalei, unde primarul Daniel…

- Gabriela Firea a avut o prima reacție cu privire la desemnarea sa de catre PSD drept candidat la Primaria Capitalei. Președintele PSD București a ținut sa mulțumeasca conducerii Partidului Social Democrat pentru incredere și a dezvaluit care sunt proiectele in care se va implica daca va obține cel de-al…

- Situatia candidatului sustinut de PSD si PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, ar urma sa fie discutata intr-o intalnire a coalitiei, la finele acestei saptamani sau luni dimineata. Aceasta dupa ce se vehiculeaza de mai multe zile ca medicul ar dori sa se retraga din cursa pentru PMB. Gabriela…

- Gabriela Firea, aflata pe lista PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, a vorbit despre avantajele adoptarii pactului pe migrație in Parlamentul European. Gabriela Firea a vorbit despre avantajele adoptarii pactului pe migrație in PE Președintele PSD București, Gabriela Firea, a postat recent un…

- Gabriela Firea a facut primele declarații publice dupa anunțul potrivit caruia va primi un loc eligibil pentru Parlamentul European, in locul candidaturii la Primaria Capitalei. „“Ai invins? Continua! Ai pierdut? Continua!” Oamenii pe primul loc, in orice funcție publica, aleasa sau numita – acesta…

- Liderii coaliției s-au intalnit, marți, la Palatul Victoria pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la campania electorala. Dupa ce au anunțat ca vor merge cu un candidat comun la Primaria Generala, in persoana medicului Catalin Cirstoiu, dar și faptul ca Sebastian Burduja și Gabriela Firea…

- Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, a starnit atenția opiniei publice printr-un post pe platforma de socializare Facebook, in care indeamna cetațenii sa-și exprime preferințele in ceea ce privește candidații la Primaria Capitalei. Intr-un mesaj plin de ironie și critici la adresa partidelor…