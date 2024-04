Stiri pe aceeasi tema

- Situatia candidatului sustinut de PSD si PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, ar urma sa fie discutata intr-o intalnire a coalitiei, la finele acestei saptamani sau luni dimineata. Aceasta dupa ce se vehiculeaza de mai multe zile ca medicul ar dori sa se retraga din cursa pentru PMB. Gabriela…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat joi ca situatia candidatului sustinut de PSD si PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, ar urma sa fie discutata intr-o intalnire a coalitiei, in acest sfarsit de saptamana sau luni dimineata, potrivit agerpres.ro. Intrebata despre o posibila…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca s-a depașit momentul trecerii primarilor de la un partid la altul, iar, pana la urma, a fost corect ca deciziile sa fie luate la nivel de organizație. Ciolacu da drept exemplu pe Gabriela Firea – PSD si Sebastian Burduja – PNL, care și-au depasit orgoliile,…

- Medicul Catalin Cirstoiu a oferit primele declarații, dupa ce a fost desemnat candidat comun al alianței PSD-PNL la Primaria Capitalei. ”Nu sunt om politic, dar sunt un produs al unei alianței. Vreau sa ma ocup de sanatatea unui oraș. Am luptat ca medic cu cancerul toata viața. Bucureștiul are zone…

- "Am primit cu mare responsabilitate mandatul pe care toate organizațiile femeilor social-democrate din București mi l-au dat! In ședințe interne, fiecare dintre cele șase organizații OFSD de sector și organizația OFSD București au votat, in unanimitate, susținerea candidaturii mele. Ma inclin in fața…

- Organizația PSD București și-a desemnat candidații pentru Primaria Capitalei și primariile de Sector. Gabriela Firea este candidatul propus de PSD București pentru Primaria Capitalei, iar la Sectorul 5 va fi susținut Cristian Popescu Piedone. Acest vot al PSD București este doar un pas procedural, pentru…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marti ca este „un candidat valabil” pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Sunt un candidat valabil pentru Bucuresti, prin forta mea de munca, prin energia mea, (…) cunosc foarte bine problemele administrative, cunosc, de asemenea, Capitala…