Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am lasat in coada de pește cu Capitala. Fac și eu o propunere Partidului Social Democrat. Vad ca sunt anumite conflicte și este candidata deocamdata doamna Gabriela Firea. Nu are competiție sau nu știu, nu s-a inscris nimeni in competiție. I-aș propune PSD-ului sa facem o alianța la nivel de București…