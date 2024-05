Corida la stână: s-a crezut toreador și a ajuns la spital! Un barbat in varsta de 34 de ani, din județul Neamț, a ajuns, marți noaptea, la spital, in stare grava. El a fost lovit de un taur, pe care il provocase in timp ce dorea sa improvizeze o corida ad-hoc. Scene parca desprinse dintr-un film de comedie s-au petrecut, marți seara, la o stana din […] The post Corida la stana: s-a crezut toreador și a ajuns la spital! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

