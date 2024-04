Anual, 3.700 de persoane ajung la spital din cauza bolii cronice de rinichi Anual, 3.700 de persoane ajung la spital din cauza bolii cronice de rinichi, deși cu un set de analize efectuate gratuit, aceasta afecțiune poate depistata in faze incipiente. Analize anuale Incidența bolii cronice de rinichi este mai mare in randul persoanelor in varsta, al suferinzilor de hipertensiune arteriala, boli cardiovasculare, diabet, obezitate sau cu antecedente […] The post Anual, 3.700 de persoane ajung la spital din cauza bolii cronice de rinichi appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

