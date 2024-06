Caz șocant la Bacau, unde un cioban a fost bagat cu picioarele in galeți cu ciment proaspat de proprietarul stanii și amenințat. Proprietarul unei stane este acuzat ca, alaturi de un alt barbat, din comuna bacauana Motoșeni, a sechestrat un cioban care lucra la stana, pe care l-a bagat cu picioarele in doua galeti cu […] The post FOTO/VIDEO. Scene șocante la o stana din Bacau. Cioban sechestrat și bagat in ciment. „Ma doare-n … și de tine, și de poliție!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .