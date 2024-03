Stiri pe aceeasi tema

- ”La ora 18:09, pompierii au fost instiintati despre producerea unei explozii la Hidrocentrala Stejaru. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Piatra-Neamt (trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD TIM). Ajunsi la locul indicat, …

- Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj fac masuratori privind eventuale emanatii de gaze naturale in comuna Calopar, dupa ce, vineri dimineata, a explodat o soba, iar proprietarul s-a ales cu arsuri la nivelul fetei si mainilor. “In jurul orei 07.53, un apel pe 112…

- Un accident grav s-a produs, duminica, imtr-o localitate din Argeș. Patru persoane au fost ranite. Doua victime au ajuns la spital. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in comuna Țițești. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcerare,…

- O explozie s-a produs luni dimineata in arhiva Judecatoriei Motru, din cauza unei butelii folosite pentru stingerea incendiilor, informeaza Agerpres.O deflagratie a gazului inergen, provenit de la o butelie care se foloseste pentru stingerea incendiilor in incaperi, a avut loc, luni dimineata, la Judecatoria…

- Barbat grav ranit intr-un incendiu: A fost transportat la spital cu arsuri de gradul II si IIIUn barbat a fost transportat la spital cu arsuri de gradul II si III in urma unui incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea Grebanu, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a suferit arsuri la maini si la cap in urma unui incendiu care i-a cuprins casa, in localitatea Icusesti, in noaptea de miercuri spre joi, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit AgerpresLa fata locului au intervenit pompierii voluntari…

- Saptamana a inceput prost, cu un accident mortal pe Autostrada Transilvania e sensul de mers Gilau spre Nadașelu. Impactul violent a survenit intre un autoturism și un autocamion. Un barbat a decedat iar alți doua au fost grav raniți fiind transportați la spital. A fost o mobilizare impresionata de…

- Doua vagoane dezafectate din Gara Cluj au ars duminica dimineața. Cel mai probabil, o persoana fara adapost a facut foc intr-unul dintre vagoane pentru a se incalzi, iar acestea s-au aprins. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru stingerea flacarilor care…