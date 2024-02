Accident grav în Argeș: Două persoane transportate de urgență la spital Un accident grav s-a produs, duminica, imtr-o localitate din Argeș. Patru persoane au fost ranite. Doua victime au ajuns la spital. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in comuna Țițești. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcerare, o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat, alaturi de un echipaj SAJ”, a transmis inițial ISU Argeș, potrivit mediafax. Ulterior, pompierii au revenit si au precizat ca la fața locului sunt prezente patru echipaje medicale, o ambulanța SMURD și trei echipaje SAJ. „In urma producerii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

