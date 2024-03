Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, un accident rutier s-a produs in apropierea comunei Baciu din Cluj. Au fost implicate, doua autoturisme, iar doua persoane au fost transportate la spital. „Au fost alocate o autospeciala și doua echipaje SMURD, din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, la evenimentul respectiv.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin, joi dimineața, la un accident rutier petrecut pe podul de pe strada Aurel Vlaicu, in apropiere depoului de troleibuze. La fața acționeaza doua autospeciale pentru descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism cazut de pe pod…

- Un accident grav s-a produs, duminica, imtr-o localitate din Argeș. Patru persoane au fost ranite. Doua victime au ajuns la spital. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in comuna Țițești. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcerare,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, in urma cu puține momente, la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ, unde au gasit un autoturism…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut la urcare pe centura Valcele-Apahida. La fața locului s-au alocat doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SAJ, unde au gasit un autoturism, o autoutilitara și un autocamion…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a produs pe Bulevardul Muncii din Cluj Napoca. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, un barbat și o femeie fiind transportați la spital, conștienți și cooperanți. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…

- La data de 28 decembrie, politiștii din cadrul municipiului Dragașani au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier in localitatea Dragoești, soldat cu victime. Din verificarile preliminare efectuate s-a stabilit ca, un barbat de 76 de ani, din județul Olt, in timp ce conducea un autoturism…