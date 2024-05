Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari progrese pe șantierele de autostrazi au fost inregistrate in martie pe primele doua loturi ale A7 Ploiești – Buzau, potrivit raportarilor lunare oficiale. Alaturi de Coni și Pizzarotti, pe podium se mai afla UMB, care a revenit pe tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova – Pitești, scrie…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna martie, gratie acalmiei preturilor la alimente, iar in paralel rata somajului in zona a ramas stabila in luna februarie, la cel mai redus nivel din istorie, in pofida unei conjuncturi economice nefavorabile, informeaza…

- Noua declaratie de politica a Fed a descris inflatia ca fiind ”ridicata”, iar proiectiile economice trimestriale actualizate au aratat ca indicele preturilor pentru cheltuielile de consum personal, excluzand alimentele si energia, creste cu o rata de 2,6% pana la sfarsitul anului, comparativ cu 2,4%…

- Rezerva Federala va fi fortata sa mentina ratele dobanzilor la un nivel ridicat pentru mai mult timp decat anticipeaza pietele si bancherii centrali, potrivit economistilor din mediul academic chestionati de Financial Times. Mai mult de doua treimi dintre economistii intervievati in sondajul FT-Chicago…

- Banca Centrala Europeana a lasat joi ratele dobanzilor neschimbate deoarece perspectivele economice slabe ale zonei euro nu au reușit sa convinga boardul BCE ca presiunile prețurilor (mai ales cele din zona serviciilor) vor inceta.

- In SUA, locurile de munca sunt abundente, consumatorii sunt increzatori și cheltuiesc, iar acțiunile au atins un record in februarie, cu dolarul puternic. Economia a crescut anul trecut mai mult decat dimensiunea economiilor Spaniei sau Indoneziei, incheind 2023 cu cele mai rapide creșteri consecutive…

- Trei stalpi ai prosperitații din America dau semne de oboseala, amenințand sa surpe edificiul profiturilor intr-o economie care inflorește. Bursa americana este in plin avant. In ultimele trei luni, indicele S&P 500 al marilor companii a crescut cu aproape 15%, atingand un nivel record (vezi graficul…

- Cresterea economica slabita in China si posibilitatea unei oarecare atenuari a tensiunilor in Orientul Mijlociu au redus, de asemenea, preturile. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,31 dolari, sau cu 1,7%, la 77,39 dolari pe baril si contractele futures pentru petrolul U.S. West…