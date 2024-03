Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș, in varsta de 38 de ani, a avut prima reacție dupa ce toata lumea a crezut ca este insarcinata cu al patrulea copil. Totul a pornit de la o imagine pe care vedeta a postat-o pe contul de socializare. Vedeta a venit cu o explicație și a recunoscut ca s-a amuzat pe seama speculatiilor.„Am…

- Soțul Adrianei Bahmuțeanu, George Restivan, a plecat din Roamnia. Iata ce s-a intamplat, de fapt. Vedeta din showbiz-ul romanesc a povestit in cel mai mic detaliu, exclusiv pentru Antena Stars, care a fost motivul pentru care soțul ei a parasit țara.

- Este veste momentului in showbiz-ul internațional! Sofia Richie este insarcinata! Vedeta și soțul ei, German Larkin, vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi radiaza de fericire in aceste momente. Iata ce a postat modelul pe rețelele de socializare!

- Alina Eremia a dezvaluit ce a invațat de la logodnicul ei. Vedeta a recunoscut ca Edy Barbu a ajutat-o mult de-a lungul timpului. Ce a marturisit celebra cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Oana Roman a dezvaluit cum și-a gasit puterea in momentele grele din viața ei. Vedeta are un sprijin de nadejde și reușește sa treaca peste clipele complicate. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Laura Cosoi este insarcinata din nou și va deveni mama pentru a patra oara! Actrița traiește cele mai frumoase momente alaturi de familia ei, la inceput de an. Aceștia se afla intr-o vacanța exotica, de unde a facut și marele anunț!

- In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Oana Lis a vorbit despre cum a petrecut, alaturi de Viorel Lis, sarbatorile de iarna din acest an, dar și planuri are pentru Revelion. Iata declarațiile exclusive ale vedetei din showbiz-ul romanesc.